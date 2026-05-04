Morelia, Michoacán; 04 de mayo de 2026.- Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad vial, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), dio inicio a los trabajos de balizamiento integral sobre la Avenida Francisco I. Madero, en el primer cuadro de la ciudad. Estas acciones forman parte de los preparativos rumbo a las celebraciones por el aniversario de Morelia, buscando ofrecer a la ciudadanía y visitantes espacios más ordenados, seguros y dignos.

Con el equipo de Cebras, de Sedum, los trabajos se llevarán a cabo durante toda la semana, y contemplan la rehabilitación de señalización horizontal, incluyendo pasos peatonales, líneas de carril y zonas de cruce, en el tramo comprendido desde Aquiles Serdán (a la altura de la fuente de Las Tarascas), hasta la calle Andrés Quintana Roo (a la altura de la Parroquia de la Merced).

Cabe señalar que esta acción se realizará por tramos, realizando cortes parciales a la circulación vehicular, y fuera de las horas pico, para minimizar las afectaciones a peatones y automovilistas.

Este lunes, las labores iniciarán sobre esta avenida, desde el tramo comprendido desde Aquiles Serdán (a la altura de la fuente de Las Tarascas) hasta la calle Dr. Miguel Silva (donde se encuentra la tienda Salinas y Rocha).

El Gobierno Municipal, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura urbana y la mejora continua de los espacios públicos, especialmente en fechas significativas que fortalecen la identidad y el orgullo de las y los morelianos.