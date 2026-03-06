Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- El Festival de la Cerveza Artesanal de Zacapu difundirá la cultura líquida del estado los días 14 y 15 de marzo, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Por su parte, la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Estela Valdez Pulido, destacó que el evento que se desarrollará en la Plaza Reforma, reunirá a más de 15 expositores y contempla una asistencia de más de 20 mil visitantes, lo que representaría una derrama económica aproximada de 2 millones de pesos.

El director de Turismo y Migrantes de Zacapu, Luis Muñoz Espinoza, agregó que además de representantes locales, el público asistente encontrará artesanos cerveceros de Ciudad Hidalgo, Tangancícuaro, Morelia y Guanajuato. A la experiencia se sumará la oferta gastronómica y artesanal, así como diversos comerciantes, entre ellos neveros, hoteleros y restauranteros que mostrarán la riqueza y experiencia del consumo local, lo que fortalece la campaña de la Sectur “Michoacan@s x Michoacán”.

Los eventos musicales y artísticos que integran la edición 2026 del Festival contemplan a bandas locales de rock y pop como JAM, Perzeo, Likido, Charro Oficial MX, entre otros. Asimismo, el representante del grupo de artesanos cerveceros, Alejandro Mejía Maya, detalló que habrá más de 65 cervezas diferentes con sabores que irán desde romero hasta cajeta.

Para consultar la cartelera completa de actividades se puede revisar la página de Facebook del municipio: Gobierno de Zacapu.