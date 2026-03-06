Morelia, Mich.- Viernes 06 de marzo de 2026.- Tres vehículos protagonizaron un choque por alcance sobre una de las laterales del Libramiento Sur de la ciudad de Morelia, incidente que únicamente dejó daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

El percance se registró cerca del mediodía de este viernes, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Mil Cumbres hacia el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), justo a la altura de la colonia Las Camelinas.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Se recuerda a los conductores manejar a distancias prudentes, a velocidades moderadas y siempre atentos al camino.