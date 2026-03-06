Tarímbaro, Mich.- Viernes 06 de marzo de 2026.- Las dos mujeres que resultaron heridas de bala tras intentar robar mercancía de una tienda Bodega Aurrera Express, ubicada en el fraccionamiento Hacienda del Sol, en el municipio de Tarímbaro, y quienes empuñaban cuchillos con los cuales amagaron a empleados y a agentes de la Guardia Civil (GC), adscritos a la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), ya están identificadas.

Dos hermanas resultaron heridas de bala tras intentar robar en una Bodega Aurrera Express en Tarímbaro; una permanece hospitalizada y bajo custodia. #Tarímbaro #Michoacán #IntentoDeRobo #GuardiaCivil pic.twitter.com/ZneYIY3UkJ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 6, 2026

De acuerdo con fuentes allegadas a las autoridades policiales, las susodichas son hermanas y responden a los nombres de Ana Laura y Alicia V., de 40 y 30 años de edad, respectivamente. La primera de ellas sufrió un impacto de proyectil en el abdomen cuando presuntamente intentó agredir a un oficial, quien en defensa propia accionó su arma de cargo. La segunda resultó lesionada por una esquirla en el pie izquierdo.

Unos paramédicos canalizaron a ambas féminas a un hospital localizado en Ciudad Salud, donde fueron atendidas por los médicos. Posteriormente, Alicia fue dada de alta y puesta a disposición de la instancia competente.

En cuanto a su consanguínea, esta permanece internada y en recuperación bajo custodia policial. La Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes del caso para esclarecerlo.