Morelia, Michoacán, 18 de junio de 2026.- El Pueblo Mágico de Tlalpujahua se prepara para recibir a visitantes nacionales e internacionales durante la Temporada de Luciérnagas 2026, una experiencia que fortalece el turismo de naturaleza y promueve la conservación del patrimonio ambiental de la región, informó el subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Alejandro Hernández Torres.

Durante la presentación a medios, la directora de Turismo de Tlalpujahua, Ana María Hernández Juárez, señaló que esta temporada permite impulsar el desarrollo turístico sustentable del municipio, mediante actividades que fomentan la educación ambiental y el contacto responsable con los ecosistemas.

Asimismo, el representante del sitio de avistamiento Los Ailes, en El Llanito, Edson Téllez Núñez, subrayó que la observación de luciérnagas se ha consolidado como uno de los principales atractivos de temporada en el oriente michoacano, ya que las y los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo natural único, al tiempo que contribuyen a la preservación de los espacios donde habita esta especie.

Las y los organizadores explicaron que se espera una afluencia aproximada de cinco mil visitantes a lo largo de la temporada, entre turistas regionales, nacionales e internacionales, lo que generará una importante derrama económica para el municipio y beneficiará a prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, comerciantes, personas artesanas y operadores turísticos.

Por su parte, la representante del sitio de avistamiento Janikua, Mariana Núñez Huitrón, destacó que la temporada favorece a familias y comunidades anfitrionas y fortalece la economía local a través de experiencias auténticas vinculadas con la riqueza natural de la región.

Ubicado en el oriente de Michoacán y con conectividad carretera hacia Morelia, la Ciudad de México y el Estado de México, este Pueblo Mágico ofrece a los visitantes una combinación de naturaleza, cultura e historia que lo posiciona como uno de los destinos más atractivos de la entidad. Para más información, se puede consultar la página de Facebook del Ayuntamiento de Tlalpujahua.