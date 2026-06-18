La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Morelia arrancó de manera oficial la estrategia denominada La Gran Escapada 2026, misma que es impulsada por CONCANACO SERVYTUR México que busca incentivar el turismo, fortalecer el consumo local y generar una mayor derrama económica en beneficio de las comunidades.

El presidente de CANACO Morelia, Oliverio Cruz Gutiérrez, destacó que esta estrategia representa una oportunidad importante para los negocios de la capital michoacana, ya que permite proyectar la riqueza turística, cultural, gastronómica y comercial de Morelia ante miles de potenciales visitantes.

“Morelia cuenta con una amplia oferta turística, gastronómica y cultural que merece ser promovida a nivel nacional. La Gran Escapada representa una oportunidad para que hoteles, restaurantes, cafeterías, operadores turísticos, comercios y prestadores de servicios incrementen su visibilidad, atraigan nuevos clientes y fortalezcan su actividad económica”, señaló.

Explicó que esta iniciativa no se limita a ofrecer descuentos o promociones, sino que busca consolidarse como una estrategia de activación económica que beneficie a toda la cadena de valor del turismo. Cada viaje genera consumo en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transportistas, comercios locales, espacios culturales y múltiples servicios que contribuyen al desarrollo de las comunidades.

Asimismo, recordó que , durante su primera edición, realizada en 2025, La Gran Escapada registró una derrama económica estimada de 40 mil millones de pesos, más de 108 mil experiencias turísticas registradas y la participación de 5 mil 836 empresas con Registro Nacional de Turismo.

Cruz Gutiérrez resaltó que las y los ciudadanos pueden consultar la página oficial de lagranescapada.com.mx para conocer las promociones, experiencias y servicios que forman parte de esta campaña nacional.

“Queremos que las micro, pequeñas y medianas empresas de Morelia aprovechen esta plataforma nacional. El turismo genera empleo, fortalece a los negocios familiares y contribuye directamente al crecimiento económico de nuestra ciudad. Cuando una persona visita Morelia, gana toda la cadena productiva local”, agregó Oliverio Cruz.

Con estas acciones, CANACO Morelia reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la competitividad de las empresas locales, promuevan el turismo y contribuyan al desarrollo económico de la capital michoacana.