Uruapan, Michoacán, 18 de junio de 2026.- El teleférico de Uruapan realizará su primer mantenimiento programado tras ocho meses desde la conclusión de la instalación de sus sistemas electromecánicos, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, comentó que estas acciones forman parte de un proceso rutinario orientado a la conservación integral de los equipos, componentes y elementos mecánicos, conforme a una programación previamente establecida.

“Ya se han cumplido ocho meses desde que concluyeron las instalaciones de los sistemas electromecánicos. En ese sentido, durante seis meses se realizaron pruebas operativas y movimiento de cabinas, mientras que durante dos meses el sistema ha brindado servicio abierto al público”, destacó la funcionaria estatal.

Dentro de los trabajos de mantenimiento se contempla la calibración y lubricación de balancines, revisión de subestaciones, limpieza de sensores, ajuste de rodillos en cabinas, recorte del cable portador y una verificación general de diversos elementos mecánicos.

Para la correcta ejecución de estas actividades sobre la línea, se llevará a cabo una pausa temporal programada en el servicio. Del 29 de junio al 4 de julio el tramo que va del Hospital Regional al boulevard Industrial suspenderá operaciones, reanudando su servicio el 5 de julio.

Posteriormente, del 5 al 10 de julio, el tramo de boulevard Industrial al Parque Nacional suspenderá operaciones para continuar con los trabajos de mantenimiento, reactivando el servicio el 11 de julio.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la conservación de infraestructura moderna, segura y eficiente, consolidando al teleférico de Uruapan como una alternativa de movilidad sustentable que fortalece la conectividad y mejora la calidad de vida de las y los habitantes.