Tiquicheo, Michoacán, a 05 de marzo de 2026.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, visitó la tenencia de Ceibas de Trujillo, en el municipio de Tiquicheo, acompañado por la regidora Magali Salazar y las integrantes del comité municipal del partido, con quienes sostuvo un encuentro cercano con la ciudadanía.

Durante el recorrido, Ocampo destacó la importancia de mantener el contacto directo con las y los habitantes de las comunidades, escuchar sus inquietudes y trabajar en equipo para fortalecer la organización del partido en la región.

“Es un gusto recorrer esta Tenencia de Tiquicheo junto a Magali y las integrantes del comité municipal del PRD. No hay nada mejor que trabajar en equipo y escuchar de cerca las voces de nuestra gente. Gracias por el recibimiento tan cálido”, expresó.

El dirigente estatal reiteró que el PRD continúa impulsando una dinámica de cercanía con la población, privilegiando el trabajo en territorio para conocer de primera mano las necesidades de las comunidades.