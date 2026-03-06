Zinapécuaro, Mich., 5 de marzo de 2026.- Elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron un campamento con aparentes indicios de actividad delictiva en una zona serrana del municipio de Zinapécuaro, como parte de un operativo realizado en coordinación con autoridades civiles.

De acuerdo con el reporte oficial, la movilización se originó tras una denuncia ciudadana anónima que alertó sobre la presencia de un asentamiento sospechoso en un camino de tercer orden de la comunidad de San José del Rincón.

Al arribar al lugar, los militares confirmaron la existencia de un campamento improvisado presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada. En el sitio fue localizado un observatorio, además de diversas estructuras utilizadas para pernoctar y vigilar la zona.

Durante la inspección, los efectivos aseguraron 17 casas de campaña improvisadas elaboradas con hule negro y ramas secas, tres puestos de vigilancia, siete pares de botas tácticas color café, un par de botas tácticas negras y una mochila táctica color verde.

Las estructuras y objetos localizados fueron destruidos en el sitio mediante labores manuales e incineración, como parte de las acciones para inhibir la operación de grupos delictivos en la región. Autoridades informaron que durante el operativo no se reportaron personas detenidas.