Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- Este día, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (Staspe), conjuró el movimiento de huelga al aceptar, por parte de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los incrementos del 4.5 por ciento salarial y del 1.4 por ciento en prestaciones.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, manifestó que el logro de acuerdos es muestra de la convicción, la responsabilidad y las coincidencias que se comparten para reconocer a los trabajadores estatales y establecer el compromiso de servir a la población michoacana con calidad, atención y dignidad.

Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, enfatizó la importancia que para el Gobierno estatal representan las personas, el elemento humano, recurso invaluable para desarrollar las acciones, políticas y tareas públicas a favor de la entidad y sus habitantes.

El tesorero estatal expuso que tiene la encomienda del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en el sentido de que los recursos públicos se manejen con responsabilidad y transparencia, lo que incluye, por supuesto, el compromiso de la Secretaría de Finanzas y Administración en el cumplimiento del pago puntual a los trabajadores adscritos en las diferentes áreas de la presente gestión, “como lo hemos hecho desde hace más de cuatro años”.

Posteriormente, el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, César Augusto Ocegueda Robledo, reconoció la buena disposición y la voluntad del Staspe en las negociaciones que se llevaron a cabo para determinar los incrementos de 4.5 por ciento en sus salarios y de 1.4 por ciento en sus prestaciones, hecho apegado a la legalidad.

Cabe destacar que el convenio fue firmado por el Poder Ejecutivo de Michoacán, representado por los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y de Finanzas y Administración, Luis Navarro, junto con el consejero Jurídico, César Augusto Ocegueda Robledo. Por parte del Staspe, el documento fue suscrito por su secretario general, Antonio Ferreyra Piñón. El acuerdo fue depositado este jueves en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.