Ciudad Hidalgo, Mich., marzo de 2026.- Un menor de cinco años de edad falleció ahogado este sábado 21 de marzo en el balneario “Laguna Larga”, en el municipio de Ciudad Hidalgo.

De acuerdo con reportes policiales, se recibió el aviso de un menor sin signos vitales en el interior del centro recreativo. Y al arribar al sitio, familiares del niño dijeron que éste cayó a la alberca y fue sacado inconsciente, sin respiración.

Paramédicos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada por la Policía, en tanto se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Como parte de las diligencias, personal de la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, mientras que autoridades exhortaron a padres de familia a extremar precauciones en este tipo de espacios recreativos, a fin de evitar tragedias similares.

AGENCIA RED 113