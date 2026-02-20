Morelia, Michoacán, a 20 de febrero del 2026.- La lactancia materna es la primera fuente de nutrición para la infancia, es un derecho humano vinculado con el derecho a la salud, a la alimentación y al desarrollo integral, indicó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Salud en Michoacán para reconocer la lactancia prolongada hasta los dos años, como una política de salud pública.

Herrera Maldonado indicó que es necesario armonizar la legislación estatal para que las mujeres puedan ejercer la lactancia materna prologada hasta los años, sin ser sancionadas en sus centros laborales.

“Esta reforma establece que los centros laborales en el estado faciliten condiciones adecuadas, incluyendo el acceso a lactarios dignos y pausas necesarias para la extracción de leche o alimentación directa”.

La legisladora explicó que a nivel mundial la lactancia materna podría salvar más de 820 mil vidas infantiles, además de reducir en un 13 por ciento la muerte en menores de cinco años.

“En un contexto donde enfermedades como el sarampión están resurgiendo en México y el mundo, la lactancia prolongada es una medida protectora natural que fortalece el sistema inmunológico infantil, ayuda a reducir la gravedad de infecciones y representa un complemento valioso a estrategias de salud pública, como la vacunación y la atención a preventiva”.

Detalló también que en el caso de las niñas y niños, la lactancia prolongada fortalece su sistema inmunológico, mejora su desarrollo cognitivo y reduce enfermedades, mientras que para las madres reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario, la probabilidad de diabetes tipo 2, mejora la salud cardiovascular y reduce los síntomas depresivos posparto.

“Entre el primer y segundo año de vida el sistema inmunológico sigue en maduración. La leche materna continúa aportando defensas activas que reducen infecciones gastrointestinales y respiratorias, dos de las promocionales causas de enfermedad en la infancia temprana”.

Finalmente, la diputada panista destacó que con estas acciones se aporta a la salud comunitaria y a la alimentación adecuada de los infantes, al colocar el interés superior de la niñez en el centro de las políticas públicas.