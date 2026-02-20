Arteaga, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- Como resultado del esquema operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Marina aseguraron tres armas largas, 289 cartuchos útiles, cuatro chalecos tácticos y dos vehículos de las marcas Volkswagen y Chevrolet.

El hecho se registró sobre una brecha de terracería en las inmediaciones de la localidad de Toluquilla, en el municipio de Arteaga, a donde acudieron elementos de la Guardia Civil y de la Marina tras un reporte sobre presuntas personas armadas.

En el sitio, los agentes de seguridad localizaron ambas unidades y, en su interior, dos armas calibre 7.62×39 y una .223 milímetros; asimismo, se aseguraron 17 cargadores y un casco balístico. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La SSP y las autoridades federales mantienen acciones estratégicas en todo el territorio michoacano con la finalidad de hacer frente a cualquier acto que vulnere la tranquilidad de la sociedad.