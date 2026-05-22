Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.- Al reconocer que la que la industria de los videojuegos se ha convertido en una herramienta que desarrolla en los jóvenes la disciplina, les genera creatividad y les brinda un espacio de inclusión, el diputado Baltazar Gaona García resaltó la importancia de acercar a los jóvenes michoacanos a las nuevas tecnologías.

En el salón de Recepciones, el Presidente de la Mesa Directiva, junto con la diputada Brissa Ireri Arroyo Martínez, dieron la bienvenida a CEO´S de PUBGM de China para las Américas, así como de Erremedia, y al titular del Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH), a fin de avanzar hacia la construcción y uso de herramientas tecnológicas para las infancias y las juventudes michoacanas.

Baltazar Gaona García destacó que en la entidad hay jóvenes talentosos, creativos, con enormes capacidades que requieren solamente acceder a las herramientas para que se desarrollen exitosamente en el uso de las nuevas tecnologías.

Destacó que al abrir una puerta, con un proyecto de colaboración entre particulares y las autoridades estatales, les permitirá a los jóvenes michoacanos “acceder, aprender y hacerse llegar de recursos y herramientas que hacen falta para que, estos jóvenes se puedan desarrollar en esta autopista de las nuevas tecnologías”.

Destacó que al abrir espacios para la animación digital, el desarrollo de software y la creación de videojuegos en las distintas universidades y en diversos municipios del estado, se facilitarán vínculos entre las plataformas de gaming y el sector académico o estudiantil, en beneficio de la sociedad misma.

La diputada Brissa Arroyo reconoció la iniciativa del titular del IJUMICH y el Gobierno del Estado para impulsar el proyecto que llevará nuevas tecnologías a los jóvenes a través de programas, que representan herramientas tanto económicas como de participación ciudadana, como lo son los viodeojuegos.

“Hoy ya son herramientas inseparables para socializar, para aprender y hasta para entretenimiento, fomentan sin duda, la creatividad y un sentido de pertenencia. Hagamos de las pantallas nuestras aliadas para la educación de nuestras hijas y nuestros hijos”, precisó.

Agregó que los videojuegos se han convertido en potentes herramientas educativas y de aprendizaje, que fomentan una interacción con otros compañeros de su propio entorno; que fortalecen el desarrollo del pensamiento crítico, ayudan a la resolución de problemas y la motivación intrínseca de todos los jóvenes.

René Herrera, CEO de Erremedia, michoacano que funge como enlace entre la industria tecnológica con empresas internacionales detalló que hay estudios que avalan que el tema de los videojuegos generan condiciones buenas para los jóvenes como el desarrollo de habilidades, conocimiento, trabajo en equipo y la comunicación con personas de otro lado, y a hacer amigos.

“Son tecnologías que impulsan a los jóvenes a mejorar y ser mucho más productivos y a desarrollarse en el tema de la inteligencia artificial”, precisó.

Lenín López explicó que dicha estrategia impulsará a los jóvenes el ámbito tecnológico, proyectado para desarrollarlo en todas las universidades de Michoacán, en algunos municipios y en zonas prioritarias de la entidad, lo que lo convertirá en un producto único en América Latina. “No lo hay en otro estado de la república son los pioneros en este tema y lo digo con mucho orgullo que Michoacán es el primer estado de todo continente americano”.