Aquila, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- La Comisión de Pesca del Estado (Compesca), dirigida por Ramón Hernández Orozco, informa que se implementan acciones para generar valor agregado en los productos pesqueros y diversificar los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.

En este contexto, el Departamento de Acuacultura, Organización y Capacitación impartió un curso de profesionalización y transferencia de tecnología en Maruata, municipio de Aquila. La actividad estuvo dirigida a mujeres, principalmente familiares de integrantes de las cooperativas “Pomaro” y “Bahía Playa La Ventana”, con el fin de fortalecer su economía mediante alternativas productivas.

Durante la jornada se brindaron conocimientos teóricos y prácticos sobre el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros, manejo higiénico, conservación, procesamiento y transformación de productos, así como estrategias para su comercialización, permitiendo diversificar las fuentes de ingreso y mejorar la economía familiar.

Esta formación reconoce el papel fundamental de las mujeres en la cadena productiva pesquera, donde participan activamente desde la selección y limpieza hasta la transformación, administración y venta del producto. Con ello, contribuyen directamente al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas.

Con estas acciones, la Compesca reafirma su compromiso con la inclusión productiva, la equidad de género y el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola en el estado.