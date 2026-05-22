Morelia, Michoacán; 22 mayo de 2026.- La estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar continúa consolidando resultados históricos en Morelia, con una reducción sostenida en delitos que más afectan a las familias morelianas, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

El funcionario destacó que, de acuerdo con las cifras registradas desde 2021 a mayo de 2026, delitos como robo a transeúnte, robo a casa habitación y robo de vehículo presentan una disminución promedio del 25 por ciento, resultado de una estrategia clara, bien planeada y sostenida, enfocada en fortalecer a la Policía Morelia mediante capacitación, equipamiento y coordinación interinstitucional.

“Hoy por hoy Morelia vive niveles históricos de confianza hacia la Policía Morelia, pero más allá de la percepción, los resultados están a la vista y los números no dejan lugar a dudas”, afirmó Yankel Benítez, al subrayar que la corporación municipal ha logrado avances contundentes en los delitos que más impactan a la ciudadanía.

El secretario resaltó además que la coordinación con la Federación, la Sedena, Guardia Nacional, Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado ha permitido una reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos desde el inicio de la administración municipal. Señaló que durante 2026 se han registrado meses con menos de 10 homicidios dolosos, muy por debajo de los niveles que llegó a enfrentar Morelia en años anteriores.

Como parte de la modernización de la seguridad en la capital, Yankel Benítez destacó la apuesta tecnológica realizada por la administración de Alfonso Martínez, con la operación del nuevo C4, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y el uso de cámaras corporales en elementos policiales, herramientas que fortalecen tanto la capacidad operativa como la transparencia y confianza ciudadana.

“Morelia hoy es una ciudad cada vez más atractiva para visitantes, inversionistas y turistas, porque hay resultados palpables en materia de seguridad y una policía altamente productiva, profesional, y comprometida con la ciudadanía”, expresó.

Finalmente, Yankel Benítez aseguró que el Gobierno Municipal mantendrá el trabajo permanente para fortalecer la seguridad de las y los morelianos, dando continuidad a una estrategia basada en la dignificación policial, el combate frontal a la delincuencia y el uso de tecnología e inteligencia para proteger a la población.