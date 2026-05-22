Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.- A cuatro años de su puesta en operación por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el programa Fuerza Mujer, del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), ha otorgado 8 mil créditos y dispersado más de 785 millones de pesos a mujeres beneficiarias.

En el marco del cuarto aniversario del programa, celebrado en Casa Michoacán, el director general del Sí Financia, Gabriel Gutiérrez Aviña, señaló que Fuerza Mujer nació como una estrategia para brindar financiamiento a las mujeres michoacanas y, con ello, consolidar su autonomía económica.

El funcionario destacó que Sí Financia diseñó un esquema exclusivo para mujeres emprendedoras y empresarias, con opciones de crédito accesibles, acompañamiento técnico y educación financiera, orientado a fortalecer la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Fuerza Mujer tiene presencia en 102 municipios del estado y, desde su apertura hace cuatro años, ha contribuido a la generación de más de 2 mil empleos y a la conservación de 4 mil 900 fuentes de trabajo, de acuerdo con los reportes de las mujeres beneficiarias.

El titular de Sí Financia resaltó que las historias de las mujeres beneficiadas se tejen en los talleres, en los comercios y en la profesionalización de servicios, todo ello a fin de fortalecer el ingreso de sus familias mediante el acceso al crédito.

Durante el acto se contó con la participación de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, así como de las diputadas Melba Edeyanira Albavera Padilla y Brissa Arroyo Martínez. Asimismo, estuvieron presentes beneficiarias del programa Fuerza Mujer y representantes del sector empresarial y productivo de la entidad.