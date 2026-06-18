Morelia, Michoacán, 18 de junio de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a grupos, compañías y colectivos teatrales del estado a aprovechar los últimos días para participar en la Muestra Estatal de Teatro 2026, cuya convocatoria cerrará el próximo 21 de junio a las 23:00 horas. La Muestra es una de las plataformas más importantes para la difusión y la proyección del trabajo escénico que se realiza en Michoacán.

Las propuestas seleccionadas se presentarán del 17 al 21 de agosto. La Muestra reunirá obras representativas de la diversidad teatral del estado y fomentará el intercambio de experiencias entre creadoras y creadores, así como el acercamiento de nuevos públicos a las artes escénicas.

Podrán participar montajes de formato, técnica y temática libres, dirigidos al público en general, con un máximo de seis intérpretes en escena y una duración de entre 45 minutos y una hora con 15 minutos. Las obras deberán ser inéditas y contar con condiciones de montaje viables que permitan su presentación tanto en espacios cerrados como al aire libre.

Serán seleccionados hasta seis proyectos escénicos, cuyos responsables recibirán un estímulo económico de 9 mil pesos. Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado que considerará aspectos como la calidad artística, la solidez de la puesta en escena, la pertinencia cultural y la creatividad.

Los resultados se publicarán el 29 de junio en los canales oficiales de la Secum. Las bases completas y los requisitos de participación pueden consultarse en cultura.michoacan.gob.mx.