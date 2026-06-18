Morelia, Michoacán; 18 de junio de 2026.- Como parte de las acciones para proteger los recursos naturales forestales, el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), entregó herramientas, equipo de protección y comunicación a dos brigadas de monitoreo que operarán en las tenencias de Atécuaro y Santiago Undameo.

La acción es resultado de la gestión realizada por la dependencia municipal ante la Comisión Nacional Forestal (Conafor), mediante la cual se obtuvo una inversión de 1 millón 148 mil pesos, equivalente a 574 mil pesos por brigada, recursos destinados a mejorarlas labores de vigilancia, diagnóstico y atención fitosanitaria en zonas prioritarias del municipio, contribuyendo a la detección y atención temprana de plagas y enfermedades que afectan los bosques.

La secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia, María Guadalupe Díaz Chagolla, destacó que estas acciones permiten actuar antes de que una plaga o enfermedad provoque daños mayores en los ecosistemas.

“La prevención es la mejor herramienta para cuidar nuestros bosques. Estas brigadas nos permiten detectar riesgos a tiempo y atenderlos de manera oportuna, protegiendo el patrimonio natural que beneficia a todas y todos los morelianos”.

La dotación entregada a las brigadas consta de motosierras, bombas para fumigación, y machetes, herramientas indispensables para realizar recorridos, monitoreo y atención en campo de manera segura y eficiente. Asimismo, se complementó con uniformes, botas, guantes, lentes de seguridad, impermeables, y cascos con protección auditiva, todo ello para dar mayor seguridad a quienes participan en estas labores de cuidado y protección forestal.

Con estas acciones de prevención, coordinación institucional y gestión de recursos, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la protección del patrimonio natural del municipio y el bienestar de las familias, consolidando nuestra ciudad como el mejor lugar para vivir.