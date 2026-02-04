Morelia, Michoacán a 04 de febrero de 2026. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado, resolvió un incidente sobre la falta de personalidad por parte de autoridades municipales del Ayuntamiento de Quiroga y, un juicio de la ciudadanía de una regidora de este mismo municipio.

En el incidente de falta de personalidad promovido dentro del Juicio de la Ciudadanía TEEM-JDC-268/2025, promovido por la Presidenta, Secretario, Tesorero y Contralor del Ayuntamiento de Quiroga, en cuanto autoridades responsables, en contra de la regidora Laura Adriana Álvarez Cázares, por mayoría, las Magistraturas acordaron declarar infundado el incidente. Ello, al estimar que las autoridades incidentistas partieron de una premisa errónea al sostener que no existía identidad entre la persona que asumió el cargo de regidora y quien promovió el medio de impugnación, basados únicamente en la discrepancia de la firma asentada en el acta de toma de protesta, la utilizada en el escrito de demanda y la que obra en la credencial para votar, pretendiendo indebidamente que tal diferencia acreditaba la existencia de dos personas distintas.

Sin embargo, se determinó reconocer la identidad de la persona conforme con la valoración integral de la totalidad de los datos de identificación.

En el juicio de la ciudadanía TEEM-JDC-268/2025, promovido por la regidora Laura Adriana Álvarez Cázares, en contra de la omisión atribuida a las autoridades responsables de proporcionarle la información y documentación solicitada mediante oficios presentados los días 20 de octubre y 3 de diciembre de 2025, el Pleno tuvo por acreditada la vulneración a su derecho político-electoral de ser votada, en su vertiente del ejercicio efectivo del cargo.

En razón de lo anterior, se ordenó a las autoridades responsables restituirla en el goce de sus derechos vulnerados, conminando a las Autoridades Responsables a adoptar medidas de no repetición, a fin de evitar que conductas omisivas de similares.