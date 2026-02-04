Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.- Los resultados del proceso de ingreso a las tres nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Michoacán ya se encuentran listos, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior (Iemsysem), al destacar que con esta apertura cerca de 800 jóvenes accederán a educación profesional pública y de calidad en distintas regiones del estado.

Las y los aspirantes que participaron en la convocatoria para ingresar a las unidades académicas de Múgica, Zacapu y Zitácuaro, la cual concluyó el pasado 31 de enero, pueden consultar su resultado a través del enlace https://shorturl.at/86u7r, así como dar seguimiento a las indicaciones posteriores que la universidad enviará al correo electrónico registrado e iniciar clases el próximo 2 de marzo con normalidad.

De acuerdo con los resultados, la Ingeniería en Inteligencia Artificial, así como las licenciaturas en Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Psicología, y Tecnologías de la Información y la Comunicación, registraron la mayor demanda en estas primeras sedes que se abren como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Al respecto, la titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a Michoacán fortalece el derecho a la educación y amplía las oportunidades de desarrollo para las juventudes. “Con esta nueva oferta educativa se impulsa la formación profesional vinculada al conocimiento, la ciencia y el desarrollo social de las regiones”, subrayó.

Para consultar los resultados, es necesario que las y los aspirantes tengan a la mano su número de folio, así como identificar la unidad académica y la ingeniería o licenciatura para la cual se registraron, a fin de realizar una búsqueda correcta dentro del portal.