Ciudad de México, 04 de febrero de 2026 .– Con el propósito de revisar los avances del proyecto para la construcción de la Planta Potabilizadora Cointzio, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, participó en una reunión de coordinación interinstitucional con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales.

Al respecto, Adolfo Torres informó que la Planta Potabilizadora Cointzio representa una obra estratégica para el futuro hídrico de Morelia y reiteró el compromiso del organismo con una gestión responsable del agua.

“Estamos hablando de un proyecto de gran relevancia para Morelia, que permitirá fortalecer el suministro de agua potable con una visión de largo plazo. Para el Ooapas es prioritario avanzar con responsabilidad técnica, jurídica y ambiental, y hacerlo de manera coordinada con la Federación y el Estado”, afirmó.

Añadió que “la revisión del intercambio de agua y el análisis de la ingeniería básica son pasos fundamentales para consolidar un proyecto viable, sustentable y que responda a las necesidades reales de la ciudad. Nuestro compromiso es trabajar con seriedad y transparencia para garantizar el derecho humano al agua de las y los morelianos”.

Durante la reunión se acordó que el Ooapas analizará la posibilidad de elaborar la ingeniería básica del proyecto, como parte de las acciones necesarias para avanzar en su desarrollo. También proporcionará los términos de referencia y los requisitos básicos que deberá contener el proyecto, a fin de contar con una planeación técnica sólida y alineada a la normatividad vigente.

Torres Ramírez destacó que este tipo de reuniones reflejan la voluntad institucional de sumar esfuerzos y capacidades, a fin de concretar soluciones estructurales que fortalezcan la infraestructura hidráulica de la capital michoacana.

El Ooapas refrenda su compromiso de continuar impulsando proyectos estratégicos que aseguren un servicio de agua potable eficiente, sostenible y de calidad para Morelia.

En el encuentro estuvieron presentes el Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Coordinadora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) y la Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de Michoacán.