Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un operativo de vialidad para el concierto de Carín León en el Estadio Morelos, que se realizará este sábado 16 de agosto. El plan busca garantizar el orden y la tranquilidad del evento, organizado por el Gobierno de Michoacán.

El operativo, a cargo del Agrupamiento de Seguridad Vial de la Guardia Civil, dará inicio a las 15:00 horas, horario en el que se abrirán los estacionamientos del recinto. El único acceso a dichas áreas será en un solo sentido por la avenida Escuadrón 201, que conecta con la avenida Leandro Valle (vialidad que rodea las inmediaciones del Estadio Morelos).

Para agilizar el flujo vehicular, las calles aledañas a Leandro Valle estarán cerradas, así como los retornos del Periférico Paseo de la República.

Se recomienda a las y los asistentes llegar con puntualidad para evitar contratiempos y puedan accesar sin problema al recinto, además de seguir en todo momento las indicaciones del personal de la Guardia Civil.