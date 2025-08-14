Morelia, Michoacán; 14 de agosto de 2025.- En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó su Primer Informe de Gobierno al Ayuntamiento, documento que registra la continuidad en los resultados, esfuerzo, amor y visión por Morelia.

En la Sala de Cabildo de Palacio Municipal, el Alcalde destacó los logros en este primer periodo de Administración, recordando que en total suman 4 años de trabajo consecutivo, gracias a que las y los morelianos revalidaron su confianza hacia este Gobierno Municipal.

Frente a la Presidenta del DIF de Morelia, Paola Delgadillo Hernández, integrantes del gabinete legal y ampliado, así como como líderes sindicales, Alfonso Martínez rememoró que todo comenzó en el 2015 cuando inició este sueño de Gobernar Morelia y cimentar las bases de un desarrollo a largo plazo.

Comentó que en ese año se estableció un proyecto de Gran Visión, que actualmente ve sus frutos con la recuperación de zonas que anteriormente estaban deprimidas y que ahora muestran un rostro diferente, gracias a obras emblemáticas, como la construcción de los Juzgados Cívicos, Plaza de la Paz y, de manera importante, el Centro Administrativo de Morelia, que se ubican en un lugar estratégico de la ciudad.

En materia de seguridad, obra pública, servicios públicos, cultura y turismo, el Presidente, Alfonso Martínez, resaltó que los indicadores muestran un avance constante, sobre todo porque existen condiciones de paz en la capital, lo cual permite el desarrollo.

Así, con esfuerzo y resultados positivos, Alfonso Martínez señaló ante la Síndica, Melissa Vásquez Pérez, el Secretario del Ayuntamiento Yankel Benítez Silva, las Regidoras y Regidores de este órgano de gobierno, que en Morelia existe un proyecto de gran visión, que en pocos años colocará a la capital como la mejor ciudad para vivir.