Pátzcuaro, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, presentó y tomó protesta al ingeniero Alejandro Soto Castro como nuevo director general del organismo.

Arreola destacó que la llegada de Soto Castro forma parte de la renovación administrativa emprendida en el OOAPAS para mejorar la eficiencia en la distribución y abastecimiento de agua, así como para fortalecer la relación con el sindicato y atender las necesidades prioritarias de la población.

“El ingeniero Alejandro es un profesional joven, con experiencia comprobada en proyectos hidráulicos, saneamiento y gestión de cuencas. Estamos seguros de que, con su visión y compromiso, podremos avanzar en soluciones definitivas a la problemática del agua en Pátzcuaro”, señaló el alcalde.

El nuevo titular cuenta con una sólida trayectoria: es ingeniero civil y maestro en ciencias en ingeniería ambiental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro de la Asociación Nacional de Hidráulica y expresidente del Módulo de Riego 6 del Distrito de Riego 020. Ha participado en proyectos de gran impacto como plantas de tratamiento, saneamiento de ríos y tecnificación de manantiales.

Durante la sesión, se informó que bajo la nueva dirección se impulsarán obras estratégicas como la rehabilitación de las plantas de tratamiento de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio; el saneamiento del río Guani; y la construcción de una nueva planta para atender el crecimiento urbano. Todas estas acciones forman parte del Plan Hídrico Municipal 2025-2030 y se ejecutarán con recursos federales, sin afectar las finanzas municipales.

“Con este nombramiento damos un paso firme para garantizar un mejor servicio de agua potable y avanzar en la preservación de nuestro Lago de Pátzcuaro. El compromiso es claro: servir con eficiencia, transparencia y responsabilidad”, afirmó Julio Arreola.