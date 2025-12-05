Apatzingán, Mich.- 04 de Diciembre del 2025.- La noche de este jueves, se registró un conato de incendio en un taxi del sitio “Parhíkuni” en la colonia Niños Héroes de Apatzingán, supuestamente originado por unos niños que jugaban con pirotecnia.

En la labor reporteril se pudo conocer que la unidad de alquiler, de la marca Nissan Tsuru de color blanco con franjas rojas, y placas de circulación L-099-LBA se encontraba estacionado sobre la calle Vicente Suárez, a un costado de un jardín de niños.

En la zona varios menores jugaban con cuetes y “cebollitas”, algunos de los cuales cayeron dentro del auto, en el asiento del conductor, comenzando el siniestro.

Rápidamente en el sitio se presentaron los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes lograron controlar el fuego y evitaron que se propagara. Sin que se reportaran personas lesionadas.