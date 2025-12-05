La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), realizó la conferencia “Violencia en el sistema penitenciario: Prevenir, Combatir y Erradicar”, impartida por la directora general y cofundadora de la asociación civil La Cana, Raquel Adriana Aguirre García.

El encuentro se llevó a cabo en las oficinas centrales de PRS, donde el personal penitenciario se sumó al llamado de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual para refrendar el compromiso institucional con un modelo penitenciario humanista, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que reconoce a las mujeres privadas de la libertad como agentes de cambio.

El titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó la labor de la asociación civil La Cana en favor de las mujeres privadas de la libertad y subrayó la importancia de fortalecer entornos libres de violencia.

Aseguró que el objetivo es que cada mujer y cada niña en los centros penitenciarios, así como aquellas que trabajan en la institución, se sientan seguras, respetadas, escuchadas y protegidas. “La prevención de la violencia dentro de los espacios institucionales y en los centros penitenciarios, no es solamente una obligación legal, sino una responsabilidad ética que debe orientar cada una de nuestras decisiones”, mencionó.

Por su parte, Raquel Adriana Aguirre, explicó que La Cana trabaja para romper los ciclos de violencia hacia las mujeres en reclusión, apuestan a la capacitación laboral, la salud mental, la educación y programas de acompañamiento como Seguimiento Libertad, con el objetivo de brindar herramientas reales que permitan a las mujeres reconstruir su vida.

Con estas acciones, la SSPC reafirma su compromiso con la construcción de espacios penitenciarios seguros, libres de violencia y con perspectiva de género.