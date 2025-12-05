Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- El Plan Paricutín avanza en el combate al robo de vehículos, lo que ha permitido que en los primeros días de diciembre las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE), en distintas acciones aseguraran 14 vehículos con reporte de robo, además en los hechos se detuvo a cinco presuntos implicados.

Gracias a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las acciones tácticas que lleva a cabo la Guardia Civil en conjunto con el Ejército Mexicano, la GN y la FGE, derivó en el aseguramiento de siete motocicletas, seis camionetas y un camión, además se logró la detención de cinco presuntos implicados relacionados al robo con violencia.

Las tareas operativas se llevaron a cabo en los municipios de Cotija, Zacapu, Sahuayo, Zamora, Uruapan, Buenavista, Apatzingán, La Piedad, Parácuaro, Zitácuaro y Morelia, donde las fuerzas estatales y castrenses mantienen operativos permanentes para combatir la comisión de ilícitos.

Los indiciados y vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las diligencias pertinentes. El Plan Paricutín se mantiene firme y con resultados favorables a fin de garantizar la seguridad de la población.