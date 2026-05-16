Pátzcuaro, Michoacán, 16 de mayo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó el avance que registran los trabajos de rescate y conservación del lago de Pátzcuaro con el uso de maquinaria especializada y el Programa de Empleo Temporal con el que este año se benefician mil habitantes de las comunidades de la cuenca.

El mandatario constató las labores de limpieza que se llevan a cabo en los canales Las Garzas, Tócuaro, Jarácuaro y Chapultepec, donde se utilizan excavadoras del Gobierno estatal y una draga de la Secretaría de Marina para retirar el lirio acuático y la chuspata que por años ha obstruido el flujo del agua.

Ramírez Bedolla explicó que este año los trabajos coordinados también se centran en la recuperación de los canales que conectan con los muelles del lago, recuperando la orilla y ganando profundidad. Por ejemplo, el de Las Garzas llegó a medir 30 metros de ancho; actualmente mide cinco, pero la meta es llegar a 10 metros para comunicarlo con el canal principal que a su vez viene del manantial Chapultepec.

Este 2026 suman tres años de labores conjuntas entre autoridades federales, municipales y comunales, mismas que se fortalecen con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante los dos primeros años los trabajos de rescate y conservación permitieron recuperar 500 hectáreas de superficie del lago.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López; de Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez Romero; y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. Así como el director de la Comisión de Pesca, Ramón Hernández Orozco; el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez; entre otras autoridades estatales y municipales y beneficiarios del Programa de Empleo Temporal.