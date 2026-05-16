Morelia, Mich.- 16 de mayo de 2026.- La noche de este sábado se registró la volcadura de una camioneta, en las faldas del cerro del Punhuato al Oriente de la ciudad de Morelia, con saldo de un masculino levemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes el accidente tuvo lugar sobre la calle Chicalote de la colonia Lomas de Las Américas, a espaldas del colegio Libertad, donde una camioneta de color arena termino recostada sobre su lado izquierdo y bloqueando la citada vialidad.

Vecinos de la zona pidieron ayuda al número de emergencias lo que movilizó a policías y paramédicos, quienes auxiliaron al conductor de la unidad siniestrada, mismo que por fortuna no presentaba lesiones de gravedad, pero se encontraba en estado de ebriedad a decir de los uniformados.

Personal de vialidad se encargo de realizar el estudio técnico del percance, siendo asegurado el automotor involucrado para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades.

AGENCIA RED 113