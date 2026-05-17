Morelia, Michoacán; 17 de mayo de 2026.- El Palacio Municipal de Morelia se llenó de música, color, danza y tradición con la exitosa presentación de “La Guelaguetza llega a Morelia”, espectáculo que reunió a más de 50 artistas provenientes de Huajuapan de León, Oaxaca, en una noche que hizo vibrar a las y los asistentes con el folclor oaxaqueño.

Como parte de las actividades por el 485 aniversario de Morelia, el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), impulsó este encuentro artístico que fortaleció los lazos de hermanamiento entre ambas ciudades y acercó a las familias morelianas una de las expresiones culturales más representativas de México.

Desde temprana hora, morelianas, morelianos, turistas y visitantes hicieron fila para ingresar al recinto histórico, donde durante cerca de dos horas disfrutaron de la música de la Banda Municipal “José López Alavés”, así como de las estampas tradicionales interpretadas por las y los danzantes de la Casa de la Cultura “Mtro. Antonio Martínez Corro” y del Ballet Folclórico “Raíces de Mi Pueblo”.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que esta actividad refrenda la hermandad entre Morelia y Huajuapan de León, además de consolidar el intercambio cultural entre ambas ciudades.

“Vivimos una noche de celebración, identidad y alegría, donde la cultura volvió a unirnos. Este encuentro fortalece el hermanamiento entre Morelia y Huajuapan de León y nos permite compartir con la ciudadanía la riqueza de nuestras tradiciones”, expresó.

La actividad estuvo encabezada por la titular de SeCultura y el presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de León Martínez Sánchez, quienes coincidieron en la importancia de continuar impulsando proyectos culturales que fortalezcan la historia y los vínculos entre ambas ciudades, unidas también por el legado histórico del Generalísimo José María Morelos y Pavón durante la lucha de Independencia.

El ambiente festivo creció entre sones, danzones y estampas oaxaqueñas, así como con los obsequios y dinámicas que las y los artistas compartieron con el público. Además, se realizó la entrega de 20 libros alusivos a la relación histórica entre Morelia y Huajuapan de León.

El Gobierno de Morelia refrenda así su interés por seguir promoviendo actividades culturales en espacios públicos y emblemáticos, acercando a las familias morelianas la riqueza artística y tradicional de México.