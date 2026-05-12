Tarímbaro, Mich.- Martes 12 de mayo de 2026.- Un taxi terminó volcado tras caer a un canal del dren pluvial ubicado a pocos metros del fraccionamiento Metrópolis II, en el municipio de Tarímbaro, informaron fuentes policiales.

El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este martes y dejó levemente herido al trabajador del volante qué conducía dicha unidad, quien posteriormente fue atendido por paramédicos.

Lo anterior sucedió sobre la avenida Topacio, cerca de la entrada al mencionado asentamiento. Unos oficiales de Tránsito realizaron el peritaje respectivo y solicitaron una grúa para sacar el vehículo siniestrado y llevarlo a un corralón.

AGENCIA RED 113