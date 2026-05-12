Morelia, Michoacán, 12 de mayo de 2026.- De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Michoacán logró una reducción del 41.8 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con este resultado, la entidad se posiciona en el octavo lugar nacional entre los estados con mayor reducción en homicidio doloso y se mantiene fuera de las ocho entidades federativas que concentran el 53 por ciento de los casos registrados en el país durante abril de 2026.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por José Antonio Cruz Medina, ha reforzado las labores de prevención, vigilancia e inteligencia a través de la Guardia Civil, las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), el monitoreo permanente del C5 Michoacán y los despliegues coordinados con autoridades federales y municipales.

Estos resultados derivan de las acciones operativas focalizadas y de la coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales para inhibir conductas delictivas y preservar el orden público en las distintas regiones del estado.