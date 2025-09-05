Uruapan, Michoacán, 5 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la construcción del nuevo edificio del DIF municipal de Uruapan, cual registra un avance general del 55 por ciento; infraestructura que forma parte de las 22 obras complementarias del teleférico para brindar una atención integral a miles de familias de este municipio.

Destacó que la obra, ubicada junto a la presidencia municipal y la estación 4 del teleférico, cuenta con una inversión convenida de 45 millones de pesos y una construcción de 2 mil 256 metros cuadrados para habilitar 15 consultorios médicos, 17 áreas administrativas y cuatro espacios para talleres.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó al mandatario que los trabajos preliminares, de cimentación, cisterna y muro de contención han sido concluidos; mientras que el montaje de la estructura metálica presenta un desarrollo cercano al 70 por ciento y la instalación hidrosanitaria del 94 por ciento.

Ramírez Bedolla apuntó que el Gobierno estatal continuará con el desarrollo de obra pública en uno de los municipios más importantes de Michoacán, por su vocación económica, como la construcción del teleférico y la rehabilitación de calles y avenidas, como la ampliación de la avenida Revolución.

Acompañaron al gobernador el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; la exalcaldesa, Mary Doddoli; la legisladora federal, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; entre otras autoridades estatales y municipales, y habitantes beneficiados.