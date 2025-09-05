Morelia, Michoacán; 04 de septiembre de 2025.– Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, con el respaldo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anuncia el concierto con causa que se celebrará el jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el Palacio Municipal, con la participación de dos agrupaciones corales de gran prestigio: los Niños Cantores de Morelia y el Coro de Niños de Szczecin, Polonia.

Esta iniciativa del Gobierno de Morelia, en alianza con el Conservatorio de las Rosas, consolida una tradición de conciertos con causa que convierten la cultura en acciones de beneficio directo para niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

El Coro de Niños de Szczecin, Polonia, está integrado por voces de entre 6 y 18 años. Reconocido internacionalmente, ha recorrido escenarios en ciudades como Nueva York, Dubái, Tokio y Sídney, con un repertorio que combina música sacra del Renacimiento, piezas contemporáneas y arreglos de ABBA y Elvis Presley, mostrando una versatilidad que lo distingue en el panorama coral europeo.

Por su parte, los Niños Cantores de Morelia, orgulloso ensamble del Conservatorio de las Rosas, han proyectado el talento infantil de la ciudad en escenarios nacionales e internacionales. Su participación en eventos con causa junto al DIF Morelia ha demostrado que el arte puede ser también un vehículo de solidaridad y esperanza.

Al respecto, la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, subrayó: “Cada concierto con causa nos demuestra que la cultura es también un acto de solidaridad. Que este encuentro entre los Niños Cantores de Morelia y el Coro de Niños de Szczecin inspire a nuestra comunidad a seguir apoyando y creyendo en la música como un medio para cambiar vidas”.

El acceso al concierto será mediante un donativo de $1,500 pesos. Para mayores informes y reservaciones está disponible el número de contacto 443 171 4370.

Con este evento, el Gobierno de Morelia y el DIF Morelia reafirman su compromiso con la cultura, la niñez y las causas sociales, fortaleciendo el tejido comunitario a través de la música.