Apatzingán, Mich.- 4 de septiembre de 2025.- Tres hombres fueron detenidos durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad de Apatzingán, luego de que fueran sorprendidos en posesión de droga, una motocicleta con reporte de robo y un radio de comunicación.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron este jueves cuando el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil efectuaban recorridos preventivos en la zona.

Durante la inspección, los agentes detectaron a los sujetos a bordo de la motocicleta y, tras marcarles el alto, hallaron entre sus pertenencias los envoltorios con droga y el equipo de radiocomunicación.

Los detenidos fueron asegurados junto con los objetos incautados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.