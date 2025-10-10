Cuitzeo, Mich. – Viernes 10 de octubre de 2025. – En diferentes puntos del municipio de Cuitzeo, sujetos armados balearon dos domicilios y le prendieron fuego a un vehículo, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que se presume al menos hubo una persona herida, pues en una banca había líquido hemático.

Los hechos de violencia se registraron durante la madrugada de este viernes, uno de ellos en un inmueble de la calle Ramón Corona, localizado en la población San Juan Benito Juárez.

En el lugar, los delincuentes quemaron una camioneta Chevrolet Silverado, le dispararon a la vivienda y después escaparon. Al exterior del hogar estaba una banca manchada con sangre al igual que el piso.

Posteriormente, una casa de la calle Pozo Ancho, en la colonia Los Pinos, fue rafagueada por individuos fuertemente armados, quienes tras las detonaciones se marcharon.

Ambos casos fueron reportados a las autoridades, entonces se presentaron patrulleros locales y elementos del Ejército Mexicano. Se espera que la instancia competente emprenda las averiguaciones respectivas de los relatados asuntos.

AGENCIA RED 113