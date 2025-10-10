Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a creadoras, creadores y facilitadores comunitarios a participar en la convocatoria “Cultura Viva en Movimiento”, que cierra este viernes 10 de octubre.

El programa busca conformar tres equipos multidisciplinarios para desarrollar talleres artísticos en comunidades con población migrante. Se requieren perfiles en música popular mexicana, hip hop, muralismo, educación comunitaria y producción artística.

Cada equipo seleccionado recibirá 270 mil pesos para el desarrollo de su proyecto, con el objetivo de promover la creación colectiva y fortalecer la identidad cultural a través del arte.

Con esta iniciativa, Michoacán reafirma su compromiso con la descentralización cultural y con el impulso a los procesos creativos que nacen desde las comunidades. Las bases completas están disponibles en: cultura.michoacan.gob.mx.

Este proyecto es apoyado por la Secretaría de Cultura federal, a través del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2025.