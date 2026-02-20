Morelia, Mich.- Viernes 20 de febrero de 2026.- Un hombre resultó lesionado luego de ser atacado a balazos en la colonia Ampliación La Huerta, ubicada en la ciudad de Morelia, en las inmediaciones de Xangari y de la salida a Pátzcuaro.

De acuerdo con la información policial preliminar, cerca del mediodía de este viernes, el ahora afectado y otros tres sujetos se encontraban en un vehículo Honda Accord color plata, sobre la calle Papaya, casi esquina con Mango.

Trascendió que, en determinado momento, los susodichos entablaron una discusión; uno de ellos sacó una pistola y le disparó a otro, quien sufrió un impacto en un brazo, por lo que corrió para ponerse a salvo y pidió ayuda.

Tras las detonaciones, el agresor y el resto de los involucrados se retiraron rápidamente del sitio. Posteriormente, el ofendido fue auxiliado y canalizado a un hospital privado, donde los médicos lo atendieron; la identidad del paciente es desconocida.

Patrulleros municipales acordonaron el área del hecho violento, pues en el suelo había al menos seis casquillos percutidos, además, el coche terminó dañado por los proyectiles.

Al enterarse de la situación, especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la escena, la procesaron, iniciaron las investigaciones correspondientes y aseguraron el auto, el cual fue llevado por una grúa a un corralón.