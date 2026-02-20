Morelia, Michoacán a 20 de febrero 2026.- La capital michoacana se prepara para recibir a cientos de corredores en la 5ª Carrera La Violeta, una justa deportiva con causa que se realizará el domingo 22 de marzo, en punto de las 8:00 horas, con salida frente a la Catedral de Morelia. Organizada por Súper Violeta y Abarrotes La Violeta, la competencia busca promover la salud, el bienestar y la solidaridad, destinando lo recaudado a la Fundación EMAÚS, institución que brinda hospedaje y alimentación a familias en situación vulnerable por motivos de salud.

Durante la presentación del evento, César Jiménez, gerente de Innovación y Mantenimiento de La Violeta, destacó que esta iniciativa impulsa valores deportivos y humanos. “En esta ocasión apoyamos a EMAÚS, y esperamos alcanzar una meta de 1,400 corredores inscritos”. Por su parte, Guadalupe Nieto Solís, representante de la Fundación, explicó que esta es una organización sin fines de lucro, que diariamente atiende a alrededor de 150 personas en sus instalaciones de Ciudad Salud para dar hospedaje, alimentación y apoyo psicológico a toda persona foránea de escasos recursos, que por necesidad médica requiere viajar a Morelia, “EMAÚS está ahí para brindarles un hogar a quienes lo necesitan”, subrayó.

La coordinadora del evento, América Sánchez, informó que la carrera contará con rutas de 5 y 10 kilómetros, ramas femenil y varonil, y categorías Libre (18-39 años), Máster (40-49 años) y Veteranos (+50 años), regidas por la Federación Mundo Atletismo México A.C.. Habrá premios en efectivo de hasta $5,000 pesos para los primeros lugares de cada categoría. Las inscripciones, con costo de $350 pesos, ya están abiertas en todas las sucursales de La Violeta y en línea en https://levelraces.com/carrera-violeta-2026/. La entrega de kits será el 21 de marzo, de 10:00 a 18:00 horas, en la sucursal de la calle Martín Castrejón.

El recorrido contará con estaciones de hidratación, zona de recuperación y productos de patrocinadores al finalizar. Para mayores informes y aclaraciones, los interesados pueden comunicarse al 443 397 8616.