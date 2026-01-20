Morelia, Mich.- Martes 20 de enero de 2026. Un hombre fue asesinado a balazos la plaza principal de la Tenencia de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, informaron fuentes policiales.

El homicidio se registró durante la noche de este martes en la calle Vasco de Quiroga casi esquina con Alonso de la Veracruz. Unos habitantes respotaron el hecho al número de emergencias, además solicitaron una ambulancia.

Después llegaron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, pero el ofendido ya no tenía signos vitales. Los oficiales acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento se desconoce la identidad del interfecto y el móvil de la agresión. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargó de las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.