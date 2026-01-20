Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) invita a las y los michoacanos a participar en “Rodando con tu Guardia Civil”, una jornada deportiva y de convivencia familiar que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero en las instalaciones del Cuartel Valladolid, a partir de las 08:00 horas.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer los vínculos de proximidad, confianza y colaboración entre la sociedad y las y los elementos de la Guardia Civil, a través de la recreación y la convivencia comunitaria, promoviendo un estilo de vida saludable.

La actividad contempla un recorrido ciclista con una ruta que iniciará y culminará en el cuartel ubicado en la calle Gaspar de Villadiego s/n, colonia Nueva Valladolid, en Morelia, misma que continuará por la avenida Francisco J. Múgica, calzada Juárez, avenida Universidad y calzada La Huerta, contando en todo momento con acompañamiento y resguardo de personal de Seguridad Vial.

Quienes deseen acudir a esta actividad es necesario llegar a las 07:30 horas al sitio señalado para poder registrarse. Para las personas que no cuenten con bicicleta, la institución tendrá para préstamo en tamaños mediana para adolescentes y grande para adultos. Además, se recomienda que las y los participantes lleven consigo un casco y equipo de protección, así como atender en todo momento las indicaciones de las y los oficiales.

La SSP reitera la invitación a la ciudadanía a participar en la actividad “Rodando con tu Guardia Civil”, iniciativa que tiene como propósito fundamental fortalecer los vínculos comunitarios y consolidar una policía más cercana y comprometida con el bienestar de las familias michoacanas.