Morelia, Mich.- Martes 20 de enero de 2026.- Un choque entre dos vehículos se registró durante la noche de este martes sobre la avenida Camelinas, al suroriente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video | Se registra choque entre 2 autos en la avenida Camelinas, frente a Plaza Escala #Morelia 🚓🚨 pic.twitter.com/gGejzJiyPi — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 21, 2026

El percance ocurrió justo frente a la Plaza Escala Morelia y fue reportado al número de emergencias 911. Posteriormente, arribaron patrulleros municipales, quienes se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

En un video que circuló en redes sociales se observa cuando uno de los coches involucrados invadió el carril opuesto y colisionó contra la otra unidad.

Se les recuerda a los automovilistas manejar con precaución, a velocidades moderadas y siempre atentos al camino.