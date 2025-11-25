Charo/Morelia/Zamora, Mich.- Martes 25 de noviembre de 2025.- A cinco aumentó el número de muertos que dejó un aparatoso accidente vehicular registrado la mañana del pasado domingo en la cabecera municipal de Zamora. En el percance estuvieron involucrados una patrulla de la Guardia Nacional (GN), dos camionetas particulares, una motocicleta y una bicicleta.

La tragedia ocurrió en la avenida Francisco I. Madero Norte

De acuerdo con autoridades policiales, el hecho tuvo lugar sobre la avenida Francisco I. Madero Norte, esquina con la calle Santiago, a la altura de la colonia La Florida, justo donde se ubica el puente peatonal “Palo Alto”.

#Videos | Cuatro fallecidos el saldo luego de impresionante choque de patrulla de la Guardia Nacional con dos camionetas, una moto y una bicicleta. Sucedió en #Zamora #Michoacán



Videos redes sociales pic.twitter.com/m0z24ExS7f — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 24, 2025

El vehículo oficial circulaba a alta velocidad

Trascendió que la unidad de GN presuntamente circulaba a alta velocidad, con códigos encendidos, en dirección hacia el Centro Comercial Sentura, pero al llegar a la mencionada intersección embistió una Jeep Grand Cherokee color verde oscuro y la proyectó contra una motocicleta y una camioneta roja.

Perecen integrantes de una familia y quedan varios heridos

Tras el impacto, la patrulla continuó su trayectoria, atropelló a un ciclista y terminó siniestrada al exterior del Residencial Monarca. En el sitio de la colisión perdieron la vida una mujer y dos menores, integrantes de una familia.

Asimismo, un adulto fue canalizado a un nosocomio, pero falleció horas después. En cuanto a los seis uniformados de la GN que viajaban en el vehículo oficial, éstos fueron hospitalizados, al igual que el ciclista.

Niño de 5 años es la quinta víctima mortal

También un niño, identificado como Dylan Gilbran H., de 5 años de edad, fue trasladado de urgencia a una clínica local, pero debido a los severos daños que sufrió tuvo que ser posteriormente llevado vía aérea a Morelia y de ahí al Hospital del IMSS en Charo, donde finalmente murió la tarde de este martes, comentaron contactos allegados al tema. Las instancias competentes se encargaron de las diligencias del caso para esclarecerlo y determinar responsabilidades.