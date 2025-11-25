Buenavista, Mich.- 25 de noviembre de 2025.- La mañana de este martes, habitantes de la localidad 18 de Marzo se sorprendieron al descubrir una narcomanta colocada en las letras monumentales situadas en la plaza principal, a un costado de la carretera Apatzingán-Tepalcatepec.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron transeúntes quienes alertaron a las autoridades al notar el mensaje, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de seguridad. Elementos de la Guardia Civil arribaron al punto y procedieron a retirar la manta, misma que quedó bajo resguardo de las instancias correspondientes para su análisis.

Información preliminar señala que el mensaje haría referencia a la disputa de grupos del crimen organizado y a la supuesta incursión de una nueva célula delictiva en la región, situación que encendió focos de alerta entre los pobladores.

Tras el hallazgo, autoridades reforzaron los recorridos de vigilancia y mantienen abiertas las investigaciones para determinar la veracidad de las amenazas y dar con los responsables. Se exhortó a los residentes a conservar la calma y reportar cualquier actividad inusual a los números de emergencia.