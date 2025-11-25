Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en seguimiento a las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, realizó la entrega de mil 228 auxiliares auditivos con el objetivo de mejorar significativamente la calidad de vida e impulsar la inclusión social de los beneficiarios.

Los dispositivos entregados a través del Departamento de la Beneficencia Pública están destinados a mejorar la capacidad auditiva de pacientes de los municipios de Charo, Tarímbaro, Copándaro, Morelia, Zitácuaro, Ario, Turicato, Cuitzeo, Nahuatzen, Acuitzio, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tiquicheo y Múgica.

Cada auxiliar auditivo tiene un valor estimado en el mercado de 23 mil pesos. Al ser entregados de forma totalmente gratuita, esta acción representa un significativo apoyo a la economía de sus familias. “Mejorar la capacidad auditiva no solo es devolver la posibilidad de escuchar, es devolver la capacidad de interactuar plenamente con el entorno, de acceder a la educación, al empleo y, en esencia, de recuperar la dignidad y la independencia”, señaló el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres.

La secretaría reitera su compromiso con las políticas de inclusión y bienestar social, trabajando para que los servicios y apoyos médicos lleguen a las comunidades más necesitadas del estado.