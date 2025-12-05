En el marco de la Operación “Custodia de la Salud 2025” y como parte de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Salud y Secretaría de Marina (Marina), del 06 de octubre al 01 de diciembre del presente año, se aplicó el esquema básico de vacunación a personas privadas de la libertad, así como personal administrativo y operativo de 14 Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), en 12 estados.

Estas vacunas fueron aplicadas a personas en un rango de edad de 18 a 60 o más años, con el objetivo de fortalecer su salud y con ello mantener el control epidemiológico y la disminución de la incidencia de enfermedades, así como sus complicaciones.

La aplicación del cuadro básico de vacunación fue para 29,400 mujeres y hombres, en los estados de Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, así como en la Ciudad de México, donde se aplicaron 40,138 dosis de las cuales fueron 16,205 Anti-Influenza, 8,364 contra Tétanos y Difteria, 5,526 para Sarampión Rubeola y Tosferina, 5,509 contra Hepatitis B, 2,878 COVID, 1,405 para Neumococo y 251 contra el Virus del Papiloma Humano.

Este esfuerzo conjunto fue encabezado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS) de la SSPC, quien implementó este esquema de vacunación a través de la Secretaría de Salud que suministró las vacunas requeridas por los estados y de la Secretaría de Marina que participó con personal de sanidad naval para la aplicación de las mismas.

Por su parte, la Marina a través de los Mandos Navales desplegó dos médicos, ocho enfermeros, así como 182 elementos de Infantería de Marina y 31 camionetas para brindar seguridad durante el traslado y aplicación de las vacunas.

Con estas acciones, la SSPC, Salud y Marina refrendan su compromiso con la población del país de velar por su salud y fortalecer la seguridad en territorio nacional.