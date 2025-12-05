Peribán, Michoacán a 5 de diciembre de 2025.- El PRD Michoacán avanza en una nueva etapa de fortalecimiento y expansión territorial. Tras haber consolidado su estructura municipal, el partido dio inicio a un nuevo reto: contar con presencia activa en cada sección electoral de Michoacán, “somo un partido dinámico, que todos los días genera acciones en todo el estado y nuestra nueva meta es un reflejo del crecimiento organizativo”, expresó Octavio Ocampo, dirigente estatal del partido.

Al respecto, recordó que durante la Asamblea Estatal realizada en octubre pasado, se aprobó la convocatoria para la integración de los Comités de Base Seccional, con lo cual el PRD Michoacán refrenda su compromiso con la participación ciudadana y la consolidación de estructuras sólidas desde las bases.

El proceso de integración dio inicio en el municipio de Peribán, donde la secretaria general del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, y el secretario de organización, Marco Aurelio Nava Cervantes, encabezaron el arranque formal de los Comités de Base. Posteriormente, el municipio de Apatzingán se sumó a esta dinámica con el trabajo coordinado de Guadalupe Chávez, dirigente municipal, quien lideró el inicio de los recorridos para conformar los comités en cada sección.

Este despliegue territorial, expresó Verónica García, muestra la capacidad de organización y el dinamismo político del PRD Michoacán, así como su apuesta por fortalecer la estructura partidista con una participación más amplia, plural e incluyente.

“El PRD Michoacán está más vivo que nunca; estamos construyendo desde las bases, con convicción, cercanía y compromiso con la gente”, afirmó Marco Aurelio Nava, desde Peribán, en donde Josefina Sánchez Bucio, es quien encabeza el Comité que ha tomado protesta.

Nava agregó que rumbo al proceso electoral de 2027, “el PRD Michoacán se perfila como una fuerza política sólida y en crecimiento, respaldada por la confianza de su militancia y el trabajo territorial que hoy se consolida en cada sección electoral del estado”.