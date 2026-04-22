Morelia, Michoacán a 22 de abril de 2026.- Como un paso histórico para la justicia de las mujeres, calificó Belinda Iturbide Díaz la aprobación de penas de hasta 60 años de prisión al delito de feminicidio, luego de que el Congreso de Michoacán votara a favor de la reforma constitucional federal.

Con esta reforma, se podrá homologar el tratamiento del delito de feminicidio en todo el país, con penas de hasta 60 años de prisión, ello luego de que la 76 Legislatura emitiera su voto a favor de la minuta enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Hoy dimos un paso histórico para que en México un feminicidio se investigue y se castigue igual en Michoacán que en cualquier otro estado”, abundó Iturbide Díaz, quien señaló que no puede haber justicia a medias cuando se trata de la vida de las mujeres.

La legisladora morenista destacó que la reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones a nivel nacional.

Actualmente las penas van de 40 a 60 años, y los criterios para acreditar razones de género presentan una “asimetría normativa” que impide que muchos casos se reconozcan como feminicidio.

“Esta fragmentación legal es un obstáculo para la procuración de justicia. Genera desigualdad en los estándares de investigación y afecta directamente la reparación del daño a las víctimas y sus familias”, señaló la diputada por el distrito de Puruándiro.