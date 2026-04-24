Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron apoyo operativo a la Fiscalía General del Estado (FGE) que ejecutó una orden de cateo para tres inmuebles ubicados en Morelia, lo que permitió la detención de dos personas y el aseguramiento de armamento, droga y diversos objetos.

Las diligencias se llevaron a cabo en dos puntos del municipio, la localidad de Teremendo de los Reyes y Zajo Chico, derivadas de un cuaderno de antecedentes y una carpeta de investigación vigentes; sin embargo, solo en uno de los domicilios intervenidos se registraron aseguramientos.

En uno de los inmuebles cateados en Zajo Chico fueron detenidos dos hombres, a quienes se les aseguraron un arma corta, un arma larga, cargadores y cartuchos útiles; además de 16 envoltorios con sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

Asimismo, se localizaron diversos aditamentos tácticos, equipo de comunicación, teléfonos celulares, un escáner de automóviles, documentación y un uniforme policial.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de colaborar de manera coordinada con las autoridades para fortalecer las acciones que permitan preservar el orden y la seguridad de la población.